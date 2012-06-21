Учора місто Носівка на Чернігівщині зустрічало Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Він прибув туди з робочою поїздкою, метою якої було перевірити перебіг реформи з децентралізації, розвиток місцевої об’єднаної територіальної громади, її потреби і здобутки на шляху ініційованих урядом перетворень.
Першим пунктом перебування глави уряду стала місцева дитячо-юнацька спортивна школа. Торік тут замінили покриття футбольного стадіону на штучне, яке відповідає всім сучасним вимогам. Поважний гість поспілкувався з учнями закладу й пообіцяв посприяти в екіпіруванні юних спортсменів.
Побував Прем’єр і на будівництві нової загальноосвітньої школи. Об’єкт готовий на 90%, і довести його до ладу можна лише спільними зусиллями громади й за допомогою Фонду регіонального розвитку. Відвідав він місцевий ЦНАП, послугами якого користуються дедалі більше місцевих жителів, відчуваючи переваги нової системи.
Загалом в області створено 52 ОТГ, у процесі формування перебувають ще 39. І глава уряду цікавиться саме невеличкими утвореннями, вивчає їхні проблеми, дізнається, чим можна допомогти.
У районній лікарні Володимир Гройсман оголосив про ініціативу ухвалення жорсткого рішення, яке зобов’яже аптеки, що працюють при муніципальних лікарнях, долучитися до державної програми «Доступні ліки». Спілкуючись із лікарями і пацієнтами, Прем’єр нагадав, що за програмою, яка працює вже два роки, виписано понад 36 мільйонів рецептів, а кількість аптек, що працюють за програмою, перевищує 7 тисяч.
«Але як може бути, що лікарня, яку фінансують коштом бюджетів різних рівнів, не має аптеки, де є доступні ліки? — поставив слушне запитання Прем’єр-міністр. — Бачу аптеку і вивіску «Знижки пенсіонерам». А треба мати наліпку «Доступні ліки». Тоді надважливі препарати для хворих із хронічними недугами будуть не зі знижкою, а безкоштовні! Вважаю, тут потрібне жорстке рішення. Не можна зловживати бідою людей».