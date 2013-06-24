Малі та середні переробні підприємства отримають підтримку на $2,5 млн в межах ініціативи, яку реалізує Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». У рамках грантової програми буде надано близько 25 грантів обсягом від $75 000 до $150 000. Грантова програма реалізується в партнерстві з Мінекономіки. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Розвиток вітчизняної переробної галузі є одним з пріоритетних завдань для нашого Уряду. Інвестуємо в цей напрямок, зокрема, через урядову грантову програму “єРобота”, адже наша мета — виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Ми також вдячні нашим міжнародним партнерам за те, що приєдналися до ініціативи Уряду з реалізації в Україні проектів, спрямованих на підтримку та розвиток переробних підприємств», — сказала Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Надані програмою USAID гранти підтримуватимуть МСП у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

«Малі та середні підприємства в Україні стикаються з величезною кількістю викликів, спричинених війною. Одним з напрямків роботи USAID є забезпечення сталого розвитку МСП та підтримка Уряду України у впровадженні реформ, що забезпечать конкурентний характер економіки і сприятливе середовище для відновлення України. Нова грантова програма покликана допомогти українським переробним МСП створювати продукцію з високою доданою вартістю, масштабувати виробництво, впроваджувати інновації, виходити на нові ринки, інтегруючись до глобальних ланцюгів доданої вартості», – зазначила Наталія Петрова, менеджерка проектів USAID.

Прийом заявок на надання грантів стартує з 3 липня 2023 року і триватиме до 15 грудня 2023 року (включно) та буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 15 серпня; 15 жовтня; 15 грудня 2023 року.

Довідково

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.