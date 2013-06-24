50 малих підприємств, які постраждали від повномасштабного вторгнення та готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності, зможуть отримати грантову допомогу. Сума кожного гранту — до 10 000 євро, або 400 000 у гривневому еквіваленті.

«Європейський Союз і уряд Німеччини прагнуть допомогти, щоб українські компанії й надалі працювали та стали опорою для стійкості й розвитку економіки України. Гранти стимулюватимуть підприємства продовжувати економічну діяльність, створювати робочі місця й ланцюжки доданої вартості, що генеруватиме податки в державний і місцевий бюджети. А отже, люди в Україні матимуть перспективи кращого життя», — пояснила керівник відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.

Заявку на отримання гранту можуть подати бізнеси, зареєстровані в Україні не пізніше за 31 грудня 2019 року, які постраждали через бойові дії або тимчасово релокувалися на інші території. Водночас продовжують вести господарську діяльність і на момент подання заявки можуть підтвердити збитки, яких вони зазнали.

«За даними дослідження, майже 40% українських підприємців прогнозують зростання оборотів бізнесу протягом 2023 року. Саме українські компанії відіграватимуть ключову роль у відбудові повоєнної економіки, тому важливо підтримувати та стимулювати розвиток вітчизняного бізнесу. Мінцифри прагне створити сприятливі умови для втілення амбітних проєктів, зокрема, малих підприємств. Дякуємо програмі EU4Business за підтримку українського бізнесу», — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

На отримання гранту можуть податися юридичні особи, які відповідають таким критеріям: основний вид економічної діяльності відповідає вимогам для отримання гранту; компанія має від 11 до 49 працівників; власник — виключно громадянин України; не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях України на дату подання заявки й не мають дочірніх компаній у рф, білорусі та інших країнах із санкційного списку; річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.

Гранти потрібно використати протягом шести місяців після отримання.

Кошти можна спрямувати на збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати, не більш ніж троє працівників), закупівля обладнання, сировини чи матеріалів, орендна плата за приміщення, лізинг обладнання (окрім особистих видів транспортних засобів), витрати, пов’язані з переміщенням бізнесу, консультаційні послуги (включно з маркетингом і розвитком бренда), послуги сертифікації.

Під час оцінки грантових заявок пріоритет надаватимуть компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для громадян України чи ведуть діяльність у галузі охорони здоров’я або архітектури та інженерії.

Добір кандидатів триватиме до 25 серпня 2023 року. Подати заявку на отримання гранту можна на порталі «Дія».

Запланована хвиля грантів сприятиме реалізації цілей урядової ініціативи «єРобота» під егідою Міністерства економіки України.

Грантові конкурси в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fьr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини.

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«Урядового кур’єра»