50 малих підприємств, які постраждали від повномасштабного вторгнення та готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності, зможуть отримати грантову допомогу. Сума кожного гранту — до 10 000 євро, або 400 000 у гривневому еквіваленті. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Європейський Союз і Уряд Німеччини прагнуть допомогти, щоб українські компанії й надалі працювали та стали опорою для стійкості й розвитку економіки України. Гранти стимулюватимуть підприємства продовжувати економічну діяльність, створювати робочі місця й ланцюжки доданої вартості, що генеруватиме податки до державного й місцевого бюджетів. А значить, люди в Україні матимуть перспективи кращого життя», — пояснила керівник відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.
Хто може подати заявку на отримання гранту?
Бізнеси, зареєстровані в Україні не пізніше 31 грудня 2019 року, які постраждали через бойові дії або тимчасово релокувалися на інші території. Водночас продовжують вести господарську діяльність і на момент подання заявки можуть підтвердити збитки, яких вони зазнали.
«За даними дослідження, майже 40% українських підприємців прогнозують зростання оборотів бізнесу протягом 2023 року. Саме українські компанії відіграватимуть ключову роль у відбудові повоєнної економіки, тому важливо підтримувати та стимулювати розвиток вітчизняного бізнесу. Мінцифри прагне створити сприятливі умови для втілення амбітних проектів, зокрема, малих підприємств. Дякуємо програмі EU4Business за підтримку українського бізнесу», — зазначає заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.
На отримання гранту можуть податися юридичні особи, які відповідають таким критеріям:
- основний вид економічної діяльності відповідає вимогам для отримання гранту
- компанія має від 11 до 49 працівників
- власником є виключно громадянин України
- не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях України на дату подання заявки та не мають дочірніх компаній у рф, білорусі та інших країнах із санкційного списку
- річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро
Гранти потрібно використати протягом шести місяців після отримання.
На що можна спрямувати кошти?
– збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати, не більше 3 працівників)
– закупівля обладнання, сировини чи матеріалів
– орендна плата за приміщення
– лізинг обладнання (окрім особистих видів транспортних засобів)
– витрати, пов’язані з переміщенням бізнесу
– консультаційні послуги (включно з маркетингом і розвитком бренда)
– послуги сертифікації
Під час оцінки грантових заявок пріоритет нададуть компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для громадян України чи ведуть діяльність у сфері охорони здоров’я або архітектури та інженерії.