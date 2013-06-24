50 малих підприємств, які постраждали від повномасштабного вторгнення та готові розвивати бізнес у сфері постачання товарів першої необхідності, зможуть отримати грантову допомогу. Сума кожного гранту — до 10 000 євро, або 400 000 у гривневому еквіваленті. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Європейський Союз і Уряд Німеччини прагнуть допомогти, щоб українські компанії й надалі працювали та стали опорою для стійкості й розвитку економіки України. Гранти стимулюватимуть підприємства продовжувати економічну діяльність, створювати робочі місця й ланцюжки доданої вартості, що генеруватиме податки до державного й місцевого бюджетів. А значить, люди в Україні матимуть перспективи кращого життя», — пояснила керівник відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.

Хто може подати заявку на отримання гранту?

Бізнеси, зареєстровані в Україні не пізніше 31 грудня 2019 року, які постраждали через бойові дії або тимчасово релокувалися на інші території. Водночас продовжують вести господарську діяльність і на момент подання заявки можуть підтвердити збитки, яких вони зазнали.

«За даними дослідження, майже 40% українських підприємців прогнозують зростання оборотів бізнесу протягом 2023 року. Саме українські компанії відіграватимуть ключову роль у відбудові повоєнної економіки, тому важливо підтримувати та стимулювати розвиток вітчизняного бізнесу. Мінцифри прагне створити сприятливі умови для втілення амбітних проектів, зокрема, малих підприємств. Дякуємо програмі EU4Business за підтримку українського бізнесу», — зазначає заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

На отримання гранту можуть податися юридичні особи, які відповідають таким критеріям:

основний вид економічної діяльності відповідає вимогам для отримання гранту

компанія має від 11 до 49 працівників

власником є виключно громадянин України

не провадять діяльність на тимчасово окупованих територіях України на дату подання заявки та не мають дочірніх компаній у рф, білорусі та інших країнах із санкційного списку

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро

Гранти потрібно використати протягом шести місяців після отримання.

На що можна спрямувати кошти?

– збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати, не більше 3 працівників)

– закупівля обладнання, сировини чи матеріалів

– орендна плата за приміщення

– лізинг обладнання (окрім особистих видів транспортних засобів)

– витрати, пов’язані з переміщенням бізнесу

– консультаційні послуги (включно з маркетингом і розвитком бренда)

– послуги сертифікації

Під час оцінки грантових заявок пріоритет нададуть компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для громадян України чи ведуть діяльність у сфері охорони здоров’я або архітектури та інженерії.