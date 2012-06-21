Згідно з індексом ділових очікувань — показником, що характеризує економічний і фінансовий стан підприємств у областях (його щорічно визначає Нацбанк України), — Полтавщина порівняно з минулим роком піднялася на 15 відсотків, і цьогоріч прогнозують його подальше зростання. В краї активно реалізують заходи з розширення експортних можливостей підприємств. Сьогодні полтавці експортують продукції набагато більше, ніж імпортують — на 1,6 мільярда доларів. Відповідно Полтавщина має позитивне торговельне сальдо на рівні 600 мільйонів доларів. На 20 одиниць побільшало там суб’єктів малого та середнього підприємництва, які здійснюють операції з країнами ЄС. Про це на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації повідомила директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко.
Окремо вона акцентувала на здобутках малого та середнього бізнесу (МСБ) області. За її словами, діяльність МСБ Полтавщини забезпечила надходження до місцевих бюджетів усіх рівнів загалом 5,14 мільярда гривень. А обсяг реалізованої ними за рік продукції зріс на 30 відсотків і становить 57 відсотків всієї реалізованої продукції — 164 мільярди гривень.
Здійснюють на Полтавщині й мікрокредитування бізнес-проектів за рахунок співпраці з державними банківськими установами та розвивають соціальне підприємництво. Коштом обласного бюджету в межах співпраці з ВНЗ трансформували бізнес-центри в сучасні бізнес-інкубатори. Навчають вимушено переміщених осіб, атовців, студентів, молодих підприємців і тих, хто хоче поліпшити якість ведення бізнесу.
Посприяють розвитку МСБ Полтавщини й модернізація ЦНАПів та новий такий центр, що його спорудять найближчим часом. Адже він надаватиме близько 400 адмінпослуг, тоді як ЦНАП при міськвиконкомі Полтавської міськради сьогодні надає послуг майже вчетверо менше.
Зберігається на Полтавщині позитивна динаміка і щодо забезпечення людей роботою. У 2016 році там створили 2860 робочих місць, у 2017-му — 4678, а цьогоріч планують створити майже 6 тисяч місць. Добрий приклад тут показує Кременчук, де завдяки низці рішень органів місцевої влади щодо зниження ставок на оренду приміщень і земельних ділянок, спрощення їх оформлення, скасування дозволів на будівництво та контролю за будівництвом МАФів малий та середній бізнес став розвиватися якісніше.