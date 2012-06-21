До 70% квартир на ринку нерухомості Києва одно- та невеликі двокімнатні помешкання. Про це у коментарі УНН сказав експерт з питань нерухомості Іван Кудояр.
За його словами, попит на квартири невеликої площі збережеться.
«Тенденція попиту на 1-2 кімнатні квартири збережеться. Зараз багато забудовників переходять на малометражні квартири, 1-2 кімнатні, і що менші – то краще вони продаються. 70% від усієї кількості квартир, що продаються, —це однокімнатні квартири та маленькі двокімнатні. Ця тенденція збережеться», —сказав експерт.
За словами експерта, у столиці наразі зводиться 219 будинків та житлових комплексів, що доволі багато.
Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання.
Як пояснив віце-президент Київміськбуду Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири —