У дослідженні, проведеному співробітниками Дрексельского університету, взяли участь 26 осіб у віці від 18 до 70 років, включаючи 8 художників. Добровольці протягом трьох хвилин малювали, займалися дудлінгом (машинальним малюванням) і розфарбовували.
В цей час медики стежили за кровотоком у мозку учасників під час експерименту, повідомляє The Daily Mail.
Дослідження показало: всі три види діяльності приводили до збільшення кровотоку в префронтальної корі. Ця ділянка мозку пов'язана з винагородою. Найбільш виражений ефект притоку крові відбувався під час машинального малювання. За ним слідували малювання і розфарбовування. Результати не залежали від того, наскільки талановитими себе вважали учасники.
До речі, за даними іншого дослідження, проведеного в Університеті Ватерлоо, малювання допомагає поліпшити пам'ять. Зокрема, фахівці рекомендують малювати те, що потрібно запам'ятати. Вчені кажуть: малювання об'єднує візуальну, рухову і семантичну інформацію. Крім того, за допомогою малюнка створюються ментальні образи об'єктів.