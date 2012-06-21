У заповіднику Нгоронгоро левиця стала годувальницею дитинчаті леопарда.
П'ятирічну левицю Носікіток, годує маленького леопарда, зауважив відвідувач Національного парку в Танзанії. «Це унікальне явище. Я ніколи не бачив нічого подібного між двома різними видами котячих », – стверджує доктор Люк Хантер з організації Panthera, що вивчає звички диких кішок.
Носікіток, яка ростить трьох власних кошенят двох-трьох тижнів від народження, не змогла відштовхнути осиротілого малюка. Хоча в природі леви і леопарди ворогують.
Біологи відзначають, що хоча на даний момент материнський інстинкт переміг, в майбутньому усиновлення може завершитися трагедією. Коли малюк підросте, Носікіток, ймовірно, вб'є його як представника чужого виду або ж це зроблять інші левиці прайду.