Керівники нашої держави засудили терористичний акт у Манчестері, який призвів до численних людських жертв, і висловили співчуття народу Великої Британії. На своїй сторінці у Twitter Президент Петро Порошенко написав так: «Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Мої найщиріші співчуття сім’ям і близьким загиблих. Україна разом із Великою Британією у ці трагічні часи».
Не залишився осторонь трагедії й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Співчуття він висловив на своїй сторінці у Facebook: «Жахлива трагедія у Манчестері. Мої щирі співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих внаслідок теракту. Молимося за життя поранених». Побував Володимир Гройсман і біля Посольства Великої Британії в Україні, де передав лист-співчуття британській колезі Терезі Мей.
У цьому англійському місці внаслідок теракту після концерту американської співачки Аріани Гранде на стадіоні «Манчестер Арена», вчиненого смертником, поки що підтверджено загибель 22 осіб і поранення різного ступеня тяжкості 59. Вибух стався тоді, коли артистка закінчила програму, а глядачі попрямували до виходу.
Цей теракт, повідомляє УНІАН, — найстрашніший у Британії після атаки терориста-смертника в центрі Лондона 7 липня 2005 року, коли загинуло 52 особи. Цього разу нападник також вирушив до пекла, активувавши перед тим саморобний вибуховий пристрій, начинений металевими кульками й гвіздками. Український консул з’ясовує, чи були серед постраждалих наші співвітчизники. Поки що, за повідомленням департаменту консульської служби вітчизняного Міністерства закордонних справ, українців серед таких немає. Поліція тим часом активізує розслідування трагедії.
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«Урядового кур’єра»