Чорне море жартома називають «великою калюжею». Мовляв, невелике за розмірами, повністю оточене суходолом. А не пробували ви обійти цю «калюжу» пішки? Чернігівський мандрівник Олександр Волощук спробував. І пройшов пішки понад
Подорожувати панові Олександру – не в дивину. Півтора десятка літ він мандрує світом. За цей час об’їздив 45 країн, бачив понад 900 міст! А торік надумав обійти пішки наше Чорне море.
«Така ідея виникла ще у 1992 році, – розповідає чоловік. – Тоді я служив у армії на Одещині, часто бував на березі моря. І якось подумав, що було б добре обійти море навколо! Але то була лише думка, а до її втілення минуло майже чверть століття».
Свою подорож Олександр Волощук ретельно розпланував – вирішив щодня долати по
«Україною я йшов 21 ходовий день, – розповідає мандрівник. – Пройшов Херсонську, Миколаївську та Одеську області, подолавши
Дійшов до Румунії. Цю 340-кілометрову територію узбережжя я пройшов за 13 днів. Трохи довше крокував Болгарією – за 15 ходових днів здолав 413 кілометрів».
Ночував мандрівник у наметі, який ніс за спиною. Харчувався у придорожніх кафе. А іноді на його шляху траплялися щиросердні люди, які запрошували українця на вечерю та нічліг. «До слова, у одному з монастирів Болгарії познайомився з місцевим чоловіком, – розповідає Олександр Миколайович. – Він запросив мене в гості до них із дружиною. У помешканні цього гостинного подружжя я повечеряв і заночував».
Найдовший відрізок шляху випав на Туреччину – адже її береги охоплюють увесь південний край Чорного моря. Мандрівка цією країною розтяглася на 56 днів. За цей час Олександр пройшов
«Пройшов Стамбул, Карасу, Зонгулдак, Бартин, Амасру, – перелічує він. – Запам’яталося маленьке містечко Доганюрт. Там трохи більш як тисяча мешканців, а чужинців майже не буває. Це справжній Схід – з мечеттю, мінаретом, вузькими вуличками та крамничками. Особливо здивували перекинуті через вулиці... товсті корабельні канати. Виявилося, це тамтешній варіант наших «лежачих поліцейських».
П’ятою країною під час подорожі стала Грузія – на неї мандрівник витратив лише шість днів. А далі подорож довелося перервати. Олександр не зміг потрапити до Абхазії – тамтешні прикордонники пускають гостей лише з території Росії. Довелося повертатися назад.
«У болгарському місті Малко Тирново сталася комічна пригода, – з посмішкою згадує чоловік. – Один із місцевих жителів запідозрив, що я є біженцем із Сирії – і зателефонував до поліції. Поліцейські кинулися мене шукати в місті – таки знайшли і затримали. Коли ж усе з'ясувалося – ми усі разом розсміялися. Відтак я продовжив дорогу додому». Загалом у цій мандрівці Олександр Волощук пройшов пішки
«Я поїду в Абхазію – і звідти пішки піду далі, – каже мандрівник. – Пройду Краснодарський край, Крим, і закінчу подорож на Перекопі. Це