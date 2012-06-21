Чорне море жартома називають «великою калюжею». Мовляв, невелике за розмірами, повністю оточене суходолом. А не пробували ви обійти цю «калюжу» пішки? Чернігівський мандрівник Олександр Волощук спробував. І пройшов пішки понад 3200 кілометрів за 111 днів, повідомляє газета «Експрес».

Подорожувати панові Олександру – не в дивину. Півтора десятка літ він мандрує світом. За цей час об’їздив 45 країн, бачив понад 900 міст! А торік надумав обійти пішки наше Чорне море.

«Така ідея виникла ще у 1992 році, – розповідає чоловік. – Тоді я служив у армії на Одещині, часто бував на березі моря. І якось подумав, що було б добре обійти море навколо! Але то була лише думка, а до її втілення минуло майже чверть століття».

Свою подорож Олександр Волощук ретельно розпланував – вирішив щодня долати по 30 кілометрів , і не збавляти такий темп. Стартував на межі Херсонської області та Криму. І пішов собі вперед уздовж узбережжя моря.

«Україною я йшов 21 ходовий день, – розповідає мандрівник. – Пройшов Херсонську, Миколаївську та Одеську області, подолавши 630 кілометрів .

Дійшов до Румунії. Цю 340-кілометрову територію узбережжя я пройшов за 13 днів. Трохи довше крокував Болгарією – за 15 ходових днів здолав 413 кілометрів».

Ночував мандрівник у наметі, який ніс за спиною. Харчувався у придорожніх кафе. А іноді на його шляху траплялися щиросердні люди, які запрошували українця на вечерю та нічліг. «До слова, у одному з монастирів Болгарії познайомився з місцевим чоловіком, – розповідає Олександр Миколайович. – Він запросив мене в гості до них із дружиною. У помешканні цього гостинного подружжя я повечеряв і заночував».

Найдовший відрізок шляху випав на Туреччину – адже її береги охоплюють увесь південний край Чорного моря. Мандрівка цією країною розтяглася на 56 днів. За цей час Олександр пройшов 1692 кілометри .

«Пройшов Стамбул, Карасу, Зонгулдак, Бартин, Амасру, – перелічує він. – Запам’яталося маленьке містечко Доганюрт. Там трохи більш як тисяча мешканців, а чужинців майже не буває. Це справжній Схід – з мечеттю, мінаретом, вузькими вуличками та крамничками. Особливо здивували перекинуті через вулиці... товсті корабельні канати. Виявилося, це тамтешній варіант наших «лежачих поліцейських».

П’ятою країною під час подорожі стала Грузія – на неї мандрівник витратив лише шість днів. А далі подорож довелося перервати. Олександр не зміг потрапити до Абхазії – тамтешні прикордонники пускають гостей лише з території Росії. Довелося повертатися назад.

«У болгарському місті Малко Тирново сталася комічна пригода, – з посмішкою згадує чоловік. – Один із місцевих жителів запідозрив, що я є біженцем із Сирії – і зателефонував до поліції. Поліцейські кинулися мене шукати в місті – таки знайшли і затримали. Коли ж усе з'ясувалося – ми усі разом розсміялися. Відтак я продовжив дорогу додому». Загалом у цій мандрівці Олександр Волощук пройшов пішки 3211 кілометрів (або 65% свого запланованого походу) і змінив три пари черевиків! Зараз готує всі необхідні документи – і в березні планує закінчити свою пішу мандрівку навколо Чорного моря.