Три дні поспіль у Боздоському парку обласного центру Закарпаття тривав щорічний уже десятий фестиваль «Ужгородська палачінта». Тепла бездощова погода, яка стояла всі ці дні, дала змогу долучитися до заходу тисячам жителів і гостей міста. Свято, яке символізувало прощання із зимою, вийшло за межі традиційних яток із сувенірами й декоративними виробами, сільськогосподарською продукцією та напоями від найвправніших майстрів.
У центрі уваги були млинці, які в Ужгороді звикли називати угорським словом палачінта. Ці дуже прості, здавалося б, кулінарні вироби дивували різноманітними рецептами і часто несподіваними начинками — від джемів і меду, грибів і сметани, сиру і м’яса до бананів і ананасів. Володарями титулу переможців із врученням головного призу «Золотої палачінтовки» (сковорідки) стали кухарі команди «Чаклунка».
Смакуючи, гості могли позмагатися у вправності, щоб дістати призи з високого гладенького стовпа. І всі дні їх розважали зі сцени співаки й музиканти — аматори та професіонали. Завершили культурну програму етно-рок гурт «Вандор», а також театр вогню. Артистам випала нагода запалити Мару як символ прощання із зимою. Під оплески вона згоріла.
Холоди не відійшли зовсім: закарпатці та гості краю ще можуть насолоджуватися снігом, катанням на санчатах, гірськолижними спусками. Але в низовині зима дала відчутну слабину, і стовпчики термометрів удень не опускаються нижче від нульових позначок. Мара дає зрозуміти: зимові кожухи час уже скидати.