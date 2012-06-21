340 тисяч євро відмовляється повертати Європарламенту лідерка французького «Національного фронту». У Брюсселі кажуть, що Марін Ле Пен отримала гроші незаконно. Європейське бюро з питань боротьби із шахрайством розслідувало цю справу протягом двох років.
300 тисяч виплатили працівниці апарату «Національного фронту», яка вважалася помічницею Ле Пен у Страсбурзі, а насправді постійно перебула вдома. Ще 40 тисяч євро – зарплата охоронця Ле Пен, якого оформили парламентським асистентом.
Термін виплати сплив ввечері у вівторок, і тепер, до повного погашення боргу, із депутатської зарплати Марін Ле Пен щомісяця утримуватимуть половину грошей.
Сама лідерка французьких ультраправих провину не визнає і пояснює усе підступами своїх політичних опонентів. Ле Пен поскаржилася до прокуратури Брюсселя на дії адміністрації Європарламенту.