Норвезька лижниця, шестикратна олімпійська чемпіонка Маріт Бьорген прокоментувала рішення Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) позбавити російських лижників від участі в змаганнях під егідою організації.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
«Якщо це правда про допінг-систему в Росії, то я не хочу їх бачити на Олімпіаді», – заявила титулована спортсменка.
На думку лижниці, ситуація з російською збірною складна: «Чи винні російські лижники, чи лише ті, хто змусив їх приймати заборонені препарати? Росіяни відсторонені, але тут не така ж ситуація, як з позитивними допінг-пробами».
Зазначимо,що Міжнародна федерація лижних видів спорту FIS 1 грудня прийняла рішення тимчасово відсторонити від участі у змаганнях росіян Олександра Легкова, Євгенія Бєлова, Олексія Пєтухова, Максима Вилегжаніна, Юлію Іванову і Євгену Шаповалову.
У листопаді Міжнародний олімпійський комітет довічно усунув цих спортсменів від участі в Іграх, а також позбавив Легкова золотої медалі зимових Олімпійських ігор в Сочі. Спортсменів визнали винними в порушенні антидопінгових правил.
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ДОВІДКА «УК»
6 липня 2011 в Дурбані виконком Міжнародного олімпійського комітету обрав місцем проведення зимової Олімпіади-2018 південнокорейський Пхьончхан. Країна-господарка турніру визначилася вже в першому раунді голосування, оскільки Пхьончхан одержав більшість голосів: за південнокорейське місто проголосували 54 члени виконкому МОК з 95.