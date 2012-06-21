У приморському Маріуполі представники місцевих творчих кіл відзначили 20-річчя літературного музею при бібліотеці імені Володимира Короленка, що збіглося з підбиттям підсумків та нагородженням переможців міського творчого конкурсу «Краща книга-2016».
Найбільший ужинок відзнак зібрали представники одного з найдавніших в Україні літературних об’єднань при редакції газети «Приазовский рабочий», яке гуртує довкола себе місцевих літераторів уже 92 роки. Найкращими у номінаціях «Художня література. Поезія» та «Збірники творів» стали члени Національної спілки письменників України Микола Новосьолов та Наталія Харакоз (до речі, багаторічний керівник «Азов’я»), а лаври лауреатів приміряли Олена Винник, Людмила Щербак, Віктор Федоров, Іван Шостак. У номінації «Художня література. Проза» поза конкуренцією став журналіст і письменник Віктор Сухоруков із книжкою «Пригоди маленького мене. Розповіді про Маріуполь, якого вже немає і ніколи не буде». А Гран-прі конкурсу отримали патріархи тутешнього літературного руху — поет Павло Безсонов та літератор і краєзнавець Павло Мазур.
Цей та інші творчі заходи переконливо довели: місто моряків і металургів, як традиційно називають Маріуполь, ще має імідж міста літераторів. Адже тут, окрім вже згаданого «Азов’я», не без успіху працюють кілька літературних об’єднань та клубів: «Прометей», «Сузір’я Ліри», «Світанок», «Світоч», «Моряна» (має статус міжнародного). А поетичний клуб «Іллічівські зорі» навіть створив кілька філій: «Первоцвіт», «Перлина» та «Романтика». Усім згаданим об’єднанням притаманні творча активність та креативність, що засвідчують періодичні цікаві літературні зустрічі, авторські читання, літературно-музичні концерти, моновистави, творчі конкурси.