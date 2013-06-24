Британський виробник одягу й один із найбільших світових ритейлерів Marks & Spencer (M&S) заявив про вихід із російського ринку через вторгнення рф в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що гігант у галузі рітейлу Marks & Spencer ще у березні припинив поставки товарів в росію. При цьому заявляв, що комплексні франчайзингові угоди не дозволяли йому повністю піти з російського ринку, де були відриті 48 магазинів.

Проте після проведення додаткових переговорів компанія заявила, що все ж таки повністю виходить з російської франшизи.

Компанія M&S заявила, що після виходу з рф вона може втратити 31 мільйон фунтів стерлінгів.

У Marks & Spencer працевлаштовані 1 200 співробітників, якими управляє турецька компанія-франчайзер FiBA.

Раніше американський виробник взуття та одягу Nike не продовжив франчайзингову угоду з Inventive Retail Group (IRG), якій належить найбільша в росії монобрендова мережа магазинів американського ритейлера.

Як повідомлялося, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федераціїв Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи в рф і вихід зі спільних проєктів.