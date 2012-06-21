Об'єднані Арабські Емірати оприлюднили плани щодо будівництва міста під назвою Mars Scientific City. Модель стане симулятором життя на Марсі, повідомляє gulfnews.com.
Площа містечка становитиме 1,9 млн кв. футів. Тож це буде найбільша симуляція космічного поселення, яка забезпечуватиме реалістичну імітацію умов життя на поверхні Марсу.
До проекту належатимуть лабораторії для виробництва продуктів харчування, енергії і води, а також засоби для проведення тестів.
Наукове містечко також стане будинком для музею, тематика якого буде присвячена найбільшим космічним досягненням людства. Стіни музею будуть надруковані на 3D-принетері з використанням піску з пустелі ОАЕ.
Проект Mars Science City належить до стратегії ОАЕ Mars 2117 Strategy, згідно з якою перше поселення на Марсі має бути побудоване протягом наступних 100 років. Цей проект має на меті залучення кращих умів світу, щоб зробити спільний внесок у розвиток людства і поліпшення умов життя. Також він спрямований на вирішення глобальних проблем, як-от безпека харчових продуктів, води та енергії на Землі.
План проекту Mars Science City має й експериментальний елемент: у моделі міста протягом одного року буде жити команда. Її досвід стане важливою вихідною точкою для майбутніх інновацій щодо підтримки життя на червоній планеті.
Архітектура Mars Science City стане найскладнішою в світі з реалістичним середовищем проживання, що повторює умови на поверхні Марсу. Місто складатиметься з декількох куполів. Цей проект буде реалізовуватися командою Mohammad Bin Rashid Space Centre і Муніципалітету Дубаю у співпраці з архітектором Бьярке Інгельсом.