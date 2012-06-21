Марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) США здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Згідно з наявними даними, після посадки всі системи апарата працюють у штатному режимі. Примітно, що це вже п'ятий апарат NASA, який зумів сісти на поверхню Червоної планети.

Посадка тривала близько семи хвилин, а всі необхідні для її здійснення дії виконувалися в автоматичному режимі. Варто зазначити, що процес входу в марсіанську атмосферу, спуск і посадку часто називають «сімома хвилинами жаху», оскільки він досить складний і відбувається швидше, ніж радіосигнали можуть досягти Землі. Тому посадка здійснюється в автоматичному режимі, а людям залишається лише чекати, коли дані будуть передані з Марса на Землю.

Пряма трансляція посадки ровера Perseverance на Марс

Після того, як відбулося відділення маршового двигуна і апарат досяг марсіанської атмосфери на швидкості майже 20 000 км / год на висоті 11 км розкрився парашут шириною 21,5 метра. Після цього в автоматичному режимі відокремився захисний кожух і марсохід вперше випробував на собі вплив недружнього навколишнього середовища. У цей же час запустилася система навігації на місцевості. У заключній стадії зниження заробили гальмівні двигуни посадочного модуля, з якого Perseverance спустився на тросах.

Тепер, коли марсохід здійснив успішну посадку, буде потрібно кілька днів для розгортання обладнання, яке є в оснащенні і буде використовуватися для ведення дослідницької діяльності. Буквально відразу після прибуття на Червону планету Perseverance передав на Землю кілька знімків, зроблених на інженерну камеру. Більш якісні зображення слід чекати після того, як завершиться процес розгортання обладнання.

Що стосується місії марсохода, то він займеться дослідженням властивостей осадових порід Марса, а також збере зразки ґрунту в спеціальний контейнер, розміщений на корпусі. Передбачається, що в майбутньому цей контейнер буде доставлений на платформу, яка підніме вантаж на орбіту Марса, а там його підбере космічний апарат і доставить на Землю. Реалізація місії з доставки марсіанського ґрунту на нашу планету може бути реалізована в 2030-х роках.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»