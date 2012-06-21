14-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла одиночний титул юніорського турніру Australian Open-2017.
У фіналі Марта в напруженій боротьбі взяла гору над чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос-2016 першою сіяною турніру швейцаркою Ребекою Масаровою. Так, Костюк стала четвертою представницею України, якій вдалося перемогти на турнірі Grand Slam серед юніорів, і першою, кому підкорився Australian Open. Також Марта Костюк стала наймолодшою з українок, яка виборола титул на юнацькому Шоломі. Андрію Медведєву було 16 років, коли він виграв Ролан Гаррос (1991), Катерині Бондаренко — 17, коли вона перемогла на Вімблдоні (2004), і Еліні Світоліній — 15, коли вона здобула перемогу на Ролан Гаррос. Юну українську надію привітав у Твіттері Президент Петро Порошенко.