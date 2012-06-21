Екс-спікер Європарламенту Мартін Шульц має стати кандидатом на пост канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії.
Нинішній лідер німецьких соціал-демократів Зіґмар Ґабріель не балотуватиметься на посаду канцлера й піде з посади голови партії – мовляв, Шульц має кращі шанси.
«У суспільстві існує глибокий розкол – не лише у нашій країні, а й у інших країнах Європи. Європейські суспільства дедалі більше віддаляються одне від одного. А після президентських виборів у США ми можемо стверджувати, що цей розкол став загальносвітовим», – сказав Шульц.
Рішення Шульца йти на вибори, ймовірно, покладе край нинішній коаліції, до якої входять соціал-демократи, Християнсько-демократичний союз Анґели Меркель та інші партнери.
На парламентських виборах у Німеччині у вересні цього року Шульц стане головним суперником чинного канцлера.
За даними опитувань громадської думки, нинішня широка коаліція мала усі шанси отримати більшість голосів.