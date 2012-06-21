Російські хакери заражають комп'ютери українських компаній шкідливим ПЗ, що забезпечує несанкціонований доступ до них ("back doors") для масштабної координованої атаки.
Про це заявив керівник кіберполіції України Сергій Демедюк в інтерв'ю Reuters.
За його словами, хакери націлені на компанії, банки та енергетичну інфраструктуру через активацію шкідливого програмного забезпечення.
Так, з початку року поліція виявляє віруси в фішингових листах, відправлених з доменів державних установ, системи яких були зламані, та підроблені веб-сторінки, що імітують реальні сайти державних органів.
Демедюк повідомив, що, намагаючись уникнути виявлення, хакери впроваджують шкідливе програмне забезпечення у мережі компаній, розбивши його на окремі файли.
«Аналіз вже виявленого шкідливого ПЗ і націленість атаки на Україну свідчать про те, що все це готується на певний день», – сказав він.
Раніше деякі напади збігались з великими українськими святами. На думку Демидюка, наступна атака може відбутися в четвер - у День Конституції або в серпні на День Незалежності.
«Все, що ми бачимо, все, що ми перехопили в цей період: 99% слідів ведуть до Росії», – додав Демедюк.
Він додав, що українська поліція працює з іноземними урядами для виявлення хакерів.
Демидюк наголосив, що масштаби поточної кампанії такі ж самі, як вірусу NotPetya, через який минулого року постраждали українські державні установи.