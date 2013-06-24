Після проведеного ремонту на 5 днів раніше запланованого терміну був під’єднаний до енергомережі блок однієї з атомних електростанцій. Він додав в енергосистему 1000 додаткових мегават потужності. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Атомна енергетика – основа енергосистеми країни. Зараз атомники роблять усе можливе, аби наступної зими стабільно працювали блоки всіх атомних електростанцій. На сьогодні завершено ремонти 70% потужностей атомної генерації. Це шість блоків сумарною потужністю понад 5,4 тисячі МВт», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відзначив важливість скорочення строку ремонтних робіт в атомній генерації: «Завдяки професійній і злагодженій роботі українських атомників ремонтна кампанія Енергоатому проводиться із випередженням графіка. Терміни скорочення робіт становлять від трьох до двадцяти діб. Це забезпечило додатковий відпуск електроенергії атомними станціями – від початку року вони виробили додатково вже 4 млрд кВт*год. електроенергії, що позитивно вплинуло на стабільність усієї енергосистеми та економіки України».

Герман Галущенко своєю чергою додав, що в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці – на підприємствах атомної, гідро-, теплової генерацій.