У Києві відбулася офіційна презентація Стратегії Національної установи розвитку (НУР) до 2030 року — документа, що визначає бачення розвитку інституції та її роль у фінансуванні відновлення, підтримці бізнесу та залученні інвестицій в Україну.

Захід об’єднав урядовців, народних депутатів, представників Наглядової ради НУР та провідних міжнародних фінансових інституцій. Участь у презентації та обговоренні механізмів відбудови взяли міністр фінансів Сергій Марченко, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Гайко Томс, голова Наглядової ради НУР Мантас Шукявічюс, інші представники уряду та міжнародних партнерів.

Створення НУР — результат трансформації Фонду розвитку підприємництва, яку було започатковано на Конференції з відновлення України 2024 року в межах ініціативи уряду Німеччини «ВІЗІЯ: НУР 2.0». Цього року інституція відзначає 30­річчя, пройшовши шлях від Німецько­Українського фонду до сучасної Національної установи розвитку європейського рівня.

«Мінфін високо цінує плідну багаторічну співпрацю з фахівцями Національної установи розвитку та підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема уряду Німеччини та KfW. Захід став майданчиком не лише для презентації справжньої історії успіху, а й для декларації нових планів. Ми маємо Стратегію розвитку НУР 2026—2030. Та найголовніше — маємо незалежну, професійну та спроможну інституцію європейського рівня, яка працює на розвиток українського бізнесу, підтримку підприємництва та відновлення економіки. Бажаю команді НУР впевнено масштабувати свій успіх та мати натхнення для втілення кожної амбітної мети, адже ваші нові здобутки — це прямий внесок у стійкість, відновлення та майбутнє України», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Презентована Стратегія НУР 2026—2030 спрямована на впровадження високих стандартів прозорості, розширення доступу підприємців до капіталу та розвиток інноваційних фінансових інструментів.

«Німеччина пишається тим, що підтримувала становлення цієї інституції від самого початку. Національна установа розвитку стає одним із ключових інструментів відновлення України та її руху до членства в Європейському Союзі. Ми бачимо інституцію з чітким мандатом, сильною стратегією та дедалі більшою спроможністю працювати відповідно до найвищих європейських стандартів. Уряд Німеччини та KfW й надалі залишатимуться надійними партнерами України на цьому шляху», — зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томс.

Дорожня карта НУР розрахована до 2030 року і розділена на три послідовні стадії: формування сильної інституції під регулюванням НБУ, набуття статусу сертифікованого керівника фондів ЄС та запровадження інструментів ринку капіталу. Така поетапність дасть інституції змогу залучити приватний капітал та стати головним рушієм відновлення економіки України.

«Стратегія НУР до 2030 року — це чіткий план дій задля економічного розвитку України. Разом із партнерами ми будуємо прозору інституцію, яка гарантує бізнесу стабільний доступ до капіталу та створює найкращі умови для мікро­, малого й середнього підприємництва. Попри виклики повномасштабної війни ми впевнено рухаємось до Європейського Союзу, закладаючи надійний фундамент для нашого спільного європейського майбутнього», — повідомив голова правління Національної установи розвитку Андрій Гапон.

До обговорення приєднались заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівник робочої групи «Відбудова України» Європейської комісії Габріель Бланк, керівник відділу економічного співробітництва та розвитку Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Єнс Бусма, голова Представництва KfW в Україні Лоренц Гесснер, радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, а також члени Наглядової ради НУР та представники фінансового сектору, повідомляє Мінфін.