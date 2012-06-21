Трьох голодних замкнених дітей у квартирі на вулиці Пилипенка в Черкасах виявила працівниця КП «Черкасиводоканал», яка саме обходила помешкання боржників. За дверима однієї з квартир діти плакали, просили знайти їхню матір та нагодувати їх. Зрозумівши, що дверей не відчинити, жінка викликала рятувальників.
Як розповів працівник ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко, було терміново направлено на місце події черговий караул аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вікна і балкон було замкнено, вхідні двері відчиняли за допомогою спецобладнання. У квартирі було троє дітей — півтора, трьох і семи років. Старша дівчинка Дарина намагалась якось зарадити ситуації, годуючи братика і сестричку водою з цукром, бо ж їсти більше було нічого. Коли цукор скінчився, діти стали кликати на допомогу. Поліція, яку повідомили рятувальники, почала з’ясовувати, що сталося, і шукати недбайливу матір. У квартирі поліцейські відчули задуху, побачили обдерті стіни. Сусіди розповіли, що жінка вже не вперше залишає дітей напризволяще. Як повідомили працівники сектору комунікації ГУ НП у Черкаській області, мати трьох дітей, яких залишила напризволяще у замкненій квартирі, нарешті повернулася додому. Правоохоронці прийшли до неї, коли та саме готувала їжу. Жінка розповіла, що не була вдома, бо шукала гроші на утримання дітей. Спочатку зустрічалася з колишнім чоловіком, а потім — із сім’єю брата. Їй інкримінують вчинення правопорушення за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нині двоє неповнолітніх у лікарні, одна дитина — в притулку. Про це повідомило керівництво Служби у справах дітей Черкаського міськвиконкому. Триває перевірка, за результатами якої ухвалять рішення, позбавляти матір батьківських прав чи ні