Попри повномасштабну агресію росії відданість України реформам і національній трансформації залишається непохитною. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023.

«Ми рухаємося вперед. Ми поставили перед собою амбітні цілі, зокрема членство України в Європейському Союзі та ОЕСР найближчими роками», — відзначив очільник уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що за останні 20 місяців і наша держава, і наша економіка продемонстрували неабияку адаптивність. Попри всі труднощі та виклики, Україні вдалося: підтримувати макроекономічну стабільність; тримати інфляцію під контролем; подолати масштабне зупинення виробництва та наслідки відтоку робочої сили; відновити логістичні потоки в умовах блокади чорноморських портів; запровадити програму швидкої реконструкції; отримати статус кандидата на членство в ЄС; налагодити продуктивний діалог з міжнародними фінансовими інституціями та отримати від МВФ програму розширеного фінансування обсягом 15,6 мільярда доларів.

«Ми вдячні нашим партнерам за фінансову підтримку, яка допомогла зберегти економічну та фінансову стабільність України та профінансувати першочергові видатки бюджету. Водночас із допомогою наших партнерів готуємо матрицю реформ — вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка містить ключові реформи українського уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в межах чотирирічної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який напрацьовують.

Денис Шмигаль наголосив, що згадана матриця реформ охопить усі сфери: від економіки та цифровізації до верховенства права та освітньої реформи.

«Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, а насамперед на створенні системи, в якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці», — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр додав, що Україна залучає приватний сектор, який відіграє ключову роль у планах відродження економіки та реалізації програми відновлення.

«Попри війну ми вже розпочали процес відновлення. Ми визначили пріоритетні галузі, створили управлінську інфраструктуру, підготували прозорі механізми та залучили міжнародних партнерів. Зі Світовим банком готують третю швидку оцінку збитків і потреб для України. Це буде оновлена оцінка наслідків російського вторгнення за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023-го», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував ОЕСР та країнам-членам організації за солідарність з українським народом та підтримку на різних рівнях.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ