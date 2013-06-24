Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний висловив занепокоєння щодо потенційного рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити атлетів з паспортами країн-агресорок до участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі під нейтральним прапором. Він вважає це безвідповідальним і вказує, що кремль може використати це для пропаганди. Про це Матвій Бідний сказав в інтерв’ю французькому виданню Le Monde напередодні засідання виконавчого комітету МОК у Парижі.

Коментуючи рекомендації МОК, ухвалені 28 березня 2023 року, керівник Міністерства нагадав про попередні порушення росією олімпійського перемир'я та припустив, що заборона участі атлетів із паспортами рф та рб могла б допомогти зупинити агресію. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наразі ми стаємо свідками своєрідного флірту з країною-агресором. Ми не можемо забути, що росіяни неодноразово порушили олімпійське перемир'я. У 2008 році, у Грузії, під час Ігор, а потім, коли вони були господарями Ігор 2014 року (у Сочі), вони знову зробили це в Україні з Кримом. МОК та інші спортивні організації очікують, що російська федерація проявить повагу, але вона ігнорує все це, нехтує міжнародними правилами та цінностями, нехтує усім», - акцентує увагу Матвій Бідний.

Він додає, що міжнародна спільнота має робити все від неї залежне, аби зупинити російську агресію.

«Міжнародні організації мають робити все можливе, щоб зупинити цю агресію. Звичайно, МОК не може зробити це самостійно, але він може діяти, навіть на своєму рівні. Можливо, заборона російських та білоруських спортсменів допомогла б припинити цю агресію. Це питання відповідальності. Адже сьогодні, на нашу думку, цей компроміс [щодо нейтрального статусу] щодо цього питання є безвідповідальним», - стверджує керівник Мінмолодьспорту.

Російські атлети не можуть бути нейтральними, адже фактично вони підтримують війну та залежать від російського державного фінансування.

«Вся система підготовки та відбору російських атлетів базується на державних коштах, кривавих грошах. І спортсмени повністю залежать від держави. Їм неможливо не підтримувати війну. Я вам гарантую, якщо російські спортсмени під нейтральними прапорами візьмуть участь в Олімпійських іграх, то наступного дня після повернення в росію вони будуть носити на плечах символ "Z" [символ підтримки російської війни] на російських стадіонах та будуть використані цією великою пропагандистською машиною. Це абсолютно впевнено на 100%. І якщо вони цього не зроблять, їх посадять до в'язниці», - каже Матвій Бідний.

Посадовець наголосив, що українським атлетам психологічно неприємно виходити на змагання із «нейтральними» росіянами та білорусами, вказуючи на провокації з боку представників країн-агресорок. Як приклад він навів дії російської атлетки проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

«Ми знаємо, що це була абсолютно спланована провокація, і ми відчуваємо це на кожних змаганнях. Навіть у спорті, де вони не мають чемпіонів або хороших спортсменів, вони використовують середньостатистичних спортсменів для участі та можливої провокації проти України.

Якщо б мені особисто довелося змагатися з кимось, хто підтримує війну або пасивно підтримує режим, який убив моїх родичів, то це було б дуже важко навіть уявити на психологічному рівні. Міжнародний олімпійський комітет ще не ухвалив рішення. Ми сподіваємося, що воно буде правильним та вони візьмуть на себе відповідальність», - стверджує Матвій Бідний.

Також керівник Міністерства розповів про те, як російська агресія впливає на підготовку українських спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року.

«Ми страждаємо від повітряних атак на країну щоночі, люди не можуть спати, це не найкращі умови для підготовки до змагань. Перш за все, багато наших атлетів мають близьких на передовій і втратили родичів. Усе це не може не мати впливу. Щодо тренувань, ми намагаємося організувати їх в Україні, у нас є кілька місць, призначених для підготовки до Ігор. Але дуже важко зосередитися. Багато атлетів виїхали за кордон тренуватися, і ми вже маємо деякі хороші результати та сподіваємося на більше», - наголосив Матвій Бідний.

Окремо він нагадав, що близько 3000 українських атлетів і тренерів воюють у складі Сил оборони України, а майже 400 спортсменів та тренерів загинули на війні та стали Янголами Спорту.