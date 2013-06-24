12–13 травня у Брюсселі триває засідання Ради ЄС з питань освіти, молоді, культури та спорту. Україну на ньому представляє делегація Міністерства молоді та спорту України на чолі з Міністром Матвієм Бідним. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час сесії, присвяченій молодіжній політиці, Міністр висловив подяку Євросоюзу за солідарність з українською молоддю.

«Ми щиро цінуємо вашу підтримку України та щиро вдячні за те, що ви приділяєте значну увагу українській молоді», — підкреслив Міністр.

Матвій Бідний нагадав, що через війну майже 2 мільйони молодих українців знайшли прихисток у країнах ЄС. Ще понад 2 мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

«Щодня Україна втрачає захисників, які відстоюють наші спільні демократичні цінності, а також цивільних, які поділяють ці цінності. Незважаючи на це, ми залишаємося відданими прагненню до миру», — наголосив Міністр.

Він також згадав про символічне значення Львова як Європейської молодіжної столиці 2025 року. Це, за словами Міністра, — знак довіри до України та її європейського майбутнього. Особливу подяку Матвій Бідний висловив Єврокомісару Гленну Мікаллефу за участь у Церемонії відкриття у Львові.

Міністр підкреслив: третина української армії — це молодь. А половина молодих українців є внутрішньо або зовнішньо переміщеними особами. Та й в цих умовах Україна продовжує реформувати молодіжну політику на шляху до вступу в ЄС.

«Досвід країн ЄС щодо ефективного функціонування ринку праці, у тому числі запровадження механізмів підтримки зайнятості молоді, визначено одним із ключових стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку України», — підкреслив Міністр.

Матвій Бідний наголосив, що впровадження в Україні ініціативи ЄС «Молодіжна гарантія» відкриває нові можливості для української молоді. Йдеться про розвиток, самореалізацію та інтеграцію в економіку, попри виклики війни.

Міністр також наголосив на важливості участі України у Програмі ЄС «Erasmus+». Розширення доступу до неї у 2023 році дало відчутні результати.

«Активна участь українських громадських організацій у Програмі ЄС «Еразмус+» підкреслює прагнення та готовність України до глибшої інтеграції в європейську спільноту, а також формування спільного європейського майбутнього для української молоді», — зазначив Міністр.

Під час засідання Матвій Бідний презентував європейським колегам нову ініціативу — «Стратегічну рамку Україна – ЄС для розвитку молоді». Цей проект має на меті об’єднати зусилля для підтримки молоді як основи людського капіталу.

«Стратегічна платформа інституційного партнерства слугуватиме ключовим механізмом для вирішення спільних викликів та підготовки України до перехідного етапу інтеграції в ЄС», — сказав Матвій Бідний.

Підсумовуючи, виступ, Матвій Бідний зазначив: «Сьогодні, в умовах війни, ми стикаємося з багатьма викликами, людськими та міграційними втратами, але попри це, Україна впевнено крокує європейським курсом у сфері молодіжної політики».

Послідовна співпраця з інституціями ЄС та впровадження кращих європейських практик в Україні, щодня наближає Україну до вступу у Європейський Союз.