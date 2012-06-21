Завдяки успішній презентації мультфільму «Мавка. Лісова пісня» на найбільшому анімаційному форумі Європи Cartoon Movie, на якому Україну було представлено вперше, продюсери отримали багато схвальних відгуків та пропозицій співпраці від професіоналів з Європи.
Про це повідомляє провідне анімаційне видання Animation Magazine, яке внесло проект до списку найважливіших новин поряд із Disney, повідомляє медіа-портал української діаспори з посиланням на Голос Америки.
«Головна героїня мультфільму Мавка прикрасила березневу обкладинку цього видання (офіційного партнера заходу), яке великим накладом розповсюджували на форумі в Бордо (Франція). Це було частиною продуманої кампанії, яка забезпечила команді творців ефектну презентацію і поштовх до розвитку», — йдеться у матеріалі.
Мультфільм привернув увагу потенційних європейських ко-продакшен партнерів, інвесторів, дистриб’юторів і бродкастерів. У традиційному для форуму анкетуванні багато з учасників назвали презентацію «Мавки» найкращим із 50 проектів. Продюсери отримали відгуки від великих гравців анімаційного ринку, які відзначили унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів, величезний міжнародний потенціал проекту.
До представлення проекту продюсери Ірина Костюк, Анна Єлісєєва, Єгор Олєсов, а також уся команда студії Animagrad готувалися кілька місяців. На презентації представили робочі кадри під автентичну музику, написану групою «ДахаБраха». Самі члени команди були одягнені в оригінальні костюми, які розробила дизайнер Ольга Навроцька.
«Ми завчасно розуміли, що ця презентація дуже важлива для нашої студії, — наголошує креативний продюсер проекту Анна Єлісєєва, — адже поява «Мавки» на міжнародній сцені — це не тільки потенційне партнерство з європейськими компаніями, а й реноме проекту на ринку в наступні два роки, протягом яких триватиме робота над фільмом. Отже, і його доля на світових екранах. Україна — новий гравець у міжнародній анімації, й ми мали зробити все, щоб нас прийняли, запам’ятали й полюбили».
Робота над повнометражним мультфільмом триває, реліз заплановано на 2019 рік. Стрічку «Мавка. Лісова пісня» створюють за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів і культурних традицій. Експерти провідних етнографічних інституцій працюють у складі знімальної групи над інтерпретацією міфів, легенд, звичаїв, обрядів та візуальної культури в унікальному анімаційному світі «Мавки».