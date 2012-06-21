Фрески, що прикрашають стародавні будівлі в поселенні мінойської цивілізації, що збереглися на грецькому острові Санторін, зображують людей, тварин та різні візерунки. Але на одній із фресок виявили мавп, які, як з’ясували вчені, є представниками роду Гульманн (Semnopithecus) – ці примати живуть виключно на півдні Азії, за тисячі миль від острова. Тепер вчені ламають голову, яким чином зображення мавп потрапило на фреску мінойської цивілізації.

Мавпи стрибають і граються над хвилястими смугами синього кольору, які, ймовірно, зображають на фресці воду, використовуючи скелі, які з'являються з хвиль, як майданчики для стрибків і їх мавпячих ігор.

Цю незвичайну фреску, вік якої 17 століття до нашої ери, виявили в поселенні Акротірі – тут з 1967-го року працював грецький археолог Спиридон Марінатос. Йдеться про найбільше місто мінойської цивілізації, розташованому за межами Криту. Передбачається, що всі жителі Акротірі загинули в результаті виверження вулкана, яке сталося приблизно в 1600 році до нашої ери. Вулканічний попіл, який засипав поселення, «законсервував» стародавні будівлі і дозволив їм зберегтися до наших днів.

Фрески, знайдені в Акротірі – це справжні шедеври мистецтва мінойської цивілізації. Серед них є найрізноманітніші сцени, однак вчених зацікавило зображення з мавпами. Справа в тому, що мавп у Греції немає. І за часів існування мінойської цивілізації їх тут теж не було.

«На фресці намальовані гульмани. Ці мавпи відомі як сірі лангури і живуть в Азії – зокрема, в Індії і Пакистані, на Шрі-Ланці, а також в Тибеті, Бутані, Непалі. Яким чином зображення мавп опинилися на фресці, яка збереглася з часів мінойської цивілізації – ми не знаємо. Можливо, художник, який малював фреску побував у Азії», – розповідають вчені.

Композиція фрески випромінює динамізм і сміливі лінії, передаючи природну обстановку з майже абстрактною стриманістю. Зображення назвали фрескою Синьої мавпи – колір мавп відповідає водам під ними – але в природі мавпи не сині, а сірі.

Невже греки мінойської цивілізації відвідували Індію бронзового віку? «Я не здивуюся, якщо колись в майбутньому ми знайдемо докази для такого прямого контакту», – каже Ніколь Переджа з Університету Пенсільванії, але зараз їх немає. – Також можливо, що візит був зворотнім, не греки першими побували в Індії, а індуси в Греції. Але знову ж таки немає жодних доказів.

Можливо, що Індія і Греція були пов'язані через Месопотамію, ще одну цивілізацію бронзового віку, яка нині є Іраком. Лангури, можливо, були імпортовані в Месопотамію для звіринців, де їх могли бачили греки.

«Це свідчить про далекосяжну торгівлю, про тісні відносини між цими великими районами», – каже Пареджа. – А це означає, що навіть у бронзовому віці було багато обміну між, здавалося б, окремими цивілізаціями».


Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»