Мая Санду склала присягу на Конституції і вступила на посаду президента Молдови. Трансляцію церемонії вів телеканал Moldova 1.

«Клянуся віддавати всі свої сили і вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції і законів країни, захищати демократію, основні права і свободи людини, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Молдови», – йдеться в тексті присяги Маї Санду.

Президент Молдови також висловилася за проведення дострокових виборів до парламенту країни без формування тимчасового уряду після відставки кабінету прем'єра Іона Кику. За словами президента, в чинному парламенті немає «51 депутата, які підтримають народний уряд».

«Дорогі громадяни, наша боротьба з корупцією буде нелегкою. Але я з усією відповідальністю і впевненістю кажу вам, що ми здобудемо перемогу. Ми зможемо очистити державу від корупціонерів, побудуємо державу, у якому злодії сидітимуть у в’язниці, а не очолюватимуть країну», – підкреслила Санду.

У своїй промові Санду також зазначила, що боротиметься проти бюрократії, також захищатиме підприємців і мерів.

«Я пропоную побудувати вільну державу. І для державних службовців, і для працівників приватного сектора й асоціативного сектора. Щоби політичні уподобання людей, якими б вони не були, не були причиною для переслідування. Я буду захищати підприємців від зловживань чиновників, щоби побудувати сильну й конкурентоспроможну економіку. Я буду гарантом незалежності мерів. І я буду суворо карати використання держустанов у політичних цілях», – зазначила президентка.

У четвер, 24 грудня, відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ІНАВГУРАЦІЇ:

Нагадаємо, Мая Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядовго кур’єра»