Уряд докладає всіх можливих зусиль для мінімізації наслідків блокади постачання вугілля з тимчасово окупованої території Донеччини й Луганщини. «Представники авторитетних громадських організацій сформулювали свою позицію щодо вирішення питань, пов’язаних з так званою вугільною блокадою. Можу погоджуватися або не погоджуватися з конкретними оцінками й рекомендаціями, сформульованими у заяві. Але не можу не погодитися з принциповою позицією: потрібно визначити чітку державну політику як у сфері енергетики, так і в питаннях окупованих територій. Тільки тоді можна уникнути спекуляцій і зловживань у цій сфері, — написав у Facebook Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. — Не слід применшувати зробленого в сфері енергетики та здобуття Україною енергетичної незалежності, але консолідована позиція дасть змогу цей процес прискорити. Тому закликаю всіх, хто зацікавлений у вирішенні цього комплексу проблем, до професійного обговорення та спільної роботи. Уряд готовий стати майданчиком для неї».
ШЛЯХ ДО РОЗБЛОКУВАННЯ