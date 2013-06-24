Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, командувачі та керівники військових і правоохоронних органів узяли участь у заходах до 90-х роковин Голодомору 1932—1933 років — геноциду українського народу.

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври вони долучилися до молитви пам’яті жертв голодоморів в Україні. У молитовному заході також узяли участь предстоятелі церков і духовні лідери релігійних організацій, капелани, військовослужбовці Сил безпеки та оборони України.

Після завершення молитви глава держави, перша леді та представники військово-політичного керівництва й духовенства пройшли до Національного музею Голодомору-геноциду. У ході взяли участь: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Швейцарії Ален Берсе, Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, голови та члени іноземних парламентів, представники дипломатичного корпусу.

Під удари дзвона Президент України та перша леді, а також високопосадовці та гості встановили лампадки до монумента «Гірка пам’ять дитинства».

Пізніше Володимир Зеленський зустрівся зі спікерами та представниками парламентів інших країн, які перебували в Україні з візитом. У зустрічі взяли участь: голова Сенату Бельгії Стефані Д’Оз, голова Сенату Ірландії Джеррі Баттімер, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова, президент Парламентської асамблеї НАТО, депутат Сейму Польщі Міхал Щерба, голова Комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

Глава держави подякував їм за відвідання Києва в цей особливий день, коли українці вшановують 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932—1933 років.

«Для нас велика честь, що сьогодні ви знайшли можливість приїхати до нас і розділити з Україною цей особливий історичний день», — сказав Володимир Зеленський. Президент подякував кожній країні за непохитну політичну, оборонну, економічну та гуманітарну підтримку нашої держави з початку повномасштабного вторгнення.

Окремо Володимир Зеленський висловив подяку парламентам Бельгії, Естонії, Ірландії, Польщі, Фінляндії та Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу на національному рівні. Він поінформував спікерів і депутатів про ефективність започаткованої нашою державою гуманітарної ініціативи «Зерно з України» й подякував урядам країн-партнерів за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті.

«Український народ як ніхто інший знає, що таке складні виклики та як важко їх долати. Тому Україна готова допомагати іншим, зокрема своєю програмою «Зерно з України». Вдячні вам за підтримку цієї та інших важливих українських ініціатив», — сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено можливі шляхи посилення міжнародної підтримки нашої держави, зокрема в контексті європейської інтеграції та наближення вступу до ЄС.

Цього дня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Президента Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса. Сторони обговорили реалізацію формули миру Президента України Володимира Зеленського, підтримку наших євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень. Денис Шмигаль підкреслив, що в цих питаннях для України важливий досвід Латвії.

«Надзвичайно цінуємо допомогу, яку латвійські друзі надають нашій країні. Латвія перебуває у трійці найбільших донорів України у військовій допомозі за відсотком національного ВВП», — зауважив Прем’єр-міністр.

Очільник українського уряду подякував латвійським колегам за допомогу у відновленні, зокрема в Чернігівській області. Він підкреслив, що основним ресурсом відбудови України мають стати заморожені російські активи.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ