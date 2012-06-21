Україна виборола бронзову медаль на «Іграх Нескорених», які відбуваються у канадському Торонто.
Про це повідомляє прес-служба МВС у Twitter.
Нагороду здобув патрульний з Луцька Сергій Торчинський, який боронив країну в АТО та раніше був поранений в шию біля Савур-Могили.
Він здобув третє місце у секторі для штовхання ядра.
Нагадаємо, 23 вересня у канадському Торонто відкрили «Ігри Нескорених», де вперше за всю історію змагань братиме участь українська команда.
Invictus Games («Ігри Нескорених») – це міжнародні спортивні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку.