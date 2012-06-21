Продукція українського агропромислового комплексу користується попитом в усьому світі.
Відповідні дані оприлюднив Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
«За підсумками 2016/2017 маркетингового року Україна встановила новий абсолютний рекорд з експорту зернових – 43,9 мільйона тонн. Лідером в рейтингу найбільших імпортерів українських зернових традиційно залишається Єгипет – 17,5% від усіх проданих Україною зернових», – йдеться у повідомленні.
Попитом на світовому продовольчому ринку користуються також жири українського виробництва.
Експорт продукції м'ясної групи теж виріс в першій половині 2017 року. У топ-5 імпортерів української м'ясопродукції увійшли Єгипет (17,3%), Нідерланди (14,2%), Азербайджан (9,7%), Білорусь (8,4%) і Ірак (5,9%).
Однак ще більш вражаюче виріс експорт вітчизняного цукру - в січні-червні 2017 року обсяги збільшилися в порівнянні з показниками першого півріччя 2016 року зі 61 до 394 тисяч тонн.