Львів'янин Павло Коростильов та чоловіча збірна України здобули золоті нагороди у восьмий день чемпіонату Європи-2017 з кульової стрільби в Баку (Азербайджан).
Коростильов із результатом 581 очко став у неділю переможцем в індивідуальному заліку стрільби з малокаліберного стандартного пістолета з
У командних змааннях цієї вправи українці Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін із сумою 1719 очок залишили позаду збірні Франції (1676) та Росії (1675).
В активі збірної України вже 9 медалей – 4 золоті, 4 срібні, 1 бронзова.
Континентальна першість завершиться 3 серпня.