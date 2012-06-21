Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що після прийняття пенсійної реформи на надбавку до пенсії можуть розраховувати не всі.
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Зі слів міністрастало відомо, що тільки ті українці, у кого стаж складає 35 років і більше, можуть розраховувати на таку надбавку.
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Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект про пенсійну реформу. Цей законопроект не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить певні обмеження щодо страхового стажу.