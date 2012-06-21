Більш як третина киян, які до 24 липня накопичили борги за комунальні послуги, не отримають субсидію на наступний період з квітня 2017-го, якщо до 15 серпня не вирішать питання із заборгованістю.
Про це заявив заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.
"З 280 тисяч сімей 98 тисяч втратили право на субсидію у зв'язку із заборгованостями. 280 тисяч домогосподарств – це всі сім'ї - одержувачі субсидії станом на 1 травня 2017-го", - сказав Поворозник.
Боржникам автоматично перепризначать субсидію на наступний період з квітня 2017-го, якщо вони погасять або реструктуризують борг до 15 серпня 2017-го.
Якщо цього не зроблять - субсидію їм нарахують на наступний період з дати врегулювання боргового питання. Тоді повторно подадуть заявку на субсидію.