У травні цього року громадяни оформили майже 340 тисяч закордонних та 85 тисяч ID-паспортів. Для порівняння: у квітні оформлено 216 тисяч закордонних паспортів, а у травні 2016 року — 192 тисячі.
Сезонне підвищення попиту на закордонні паспорти напередодні літа збіглося із запровадженням безвізового режиму ЄС для України, через що біля підрозділів, де можна оформити біометричні документи, утворилися черги. Також фіксують спроби шахрайства з електронною чергою, яка існує у підрозділах м. Києва та восьми областей. Прес-служба Державної міграційної служби нагадує, що електронна черга передбачає лише індивідуальний запис, і радить громадянам, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, почекати кілька тижнів. Тобто оформити документи незабаром у значно комфортніших умовах.
Окрім підрозділів міграційної служби й паспортних сервісів, біометричні документи можна оформити ще й у місцевих центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).