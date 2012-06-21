Компанія McLaren Automotive показала тестовий прототип нового гіперкара, який побудований на базі моделі 720S і поки носить кодове ім'я BP23 (Bespoke Project 2, друга цифра в назві говорить про компонування салону — тримісне). Це перший автомобіль британського виробника з центральним розташуванням водійського місця після легендарного F1. При в цьому в сучасній лінійці така машина, ймовірно, займе місце гібрида P1, — передає «Сегодня.ua».
Новинка, як кажуть у компанії, стане найшвидшим McLaren в історії, отримає двері, що відкриваються вгору, найдосконалішу аеродинаміку, повністю карбонову конструкцію, посадкову формулу 1 + 2 і гібридну силову установку потужністю понад 1000 кінських сил.
Всього випустять 106 таких гіперкарів. Кожен з них вже продано. Очікувана вартість моделі близько 1,65 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона євро). Перші покупці отримають машини тільки в 2019 році.
McLaren P1, вперше показаний публіці в 2012 році, був оснащений гібридною силовою установкою потужністю 916 кінських сил і преселективним «роботом». З місця до