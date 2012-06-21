У селі Чорнявка Черкаського району урочисто відкрили новий завод з перероблення меду «Бихайв». Його оснащено сучасним устаткуванням з гомогенізації меду. Після щадної переробки зберігаються всі корисні властивості унікального природного продукту.
Підприємство потужністю 40 тонн натурального меду на день починали будувати три роки тому. Нині тут 52 працівники, а мед постачають із шести областей України. Є у заводчан і власна пасіка на 1000 вуликів.
Виробничі потужності компанії «Бихайв» розміщені на площі 5 тисяч квадратних метрів в екологічно чистому регіоні. На заводі впроваджено багаторівневу систему контролю якості, працює висококваліфікований персонал. Гендиректор Олег Барський упевнений, що незабаром продукція очолюваного ним підприємства буде в кожній родині.
Привітати заводчан і жителів села приїхав перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку України Степан Кубів.
— Ще кілька років тому мало хто вірив, що цей бізнес існуватиме. Однак коли говоримо про продаж меду, то чуємо: Україна посідає перше місце в Європі, третє — у світі з експорту меду. Пишаюся тим, що побачив і почув. Це стандарти найвищої якості, — поділився враженнями Степан Кубів. — Приємно чути, що відкриватимуть нові ринки: Азія, Африка, арабські країни. Експорт продукту в 33 європейські країни — це підтвердження зростання. Підприємство має технопасіки, багато процесів автоматизовано, виробництво меду повністю відповідає міжнародним стандартам.
Посадовець подякував інвесторам і команді заводу за цей розвиток, висловив упевненість у тому, що з таким бізнесом оживе й село. А також подарував місцевій школі набір книжок Левка Лук’яненка.
— Це не просто ще один завод, великий бізнес-план чи втілення бізнес-амбіцій. Тоді, коли підприємство починали будувати, говорити про розвиток чи інвестиції було складно на тлі подій, які відбувалися у країні. Нас вважали божевільними, — зазначив голова ради директорів компанії «Ефективні інвестиції» Ігор Ліскі. — Нині у нас амбітні плани. Ми впевнені, що цей мед буде на полицях магазинів США, Канади й багатьох країн Європи.
Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, який також привітав заводчан з гарним почином, анонсував відкриття на території області в цьому році ще кількох нових підприємств.