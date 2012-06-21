Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Шахта Бутівка на Донеччині символізує нескореність та непереможність українського війська на Сході України. Розташування між Авдіївкою та Донецьким аеропортом надає цьому обєкту стратегічного значення, бо розміщений близько до тимчасово окупованого Донецька та дає змогу здійснювати контроль над територіями, що практично входять у межі міста. Тому Бутівка є переднім краєм бойових дій.
Вячеслав Харченко, який у 2016 році обороняв об’єкт у складі 15-го батальйону 128-ї бригади, після повернення додому утворив ветеранську спілку «Українська асоціація інвалідів АТО в Закарпатській області». Ця організація разом із Закарпатським крайовим товариством «Просвіта» заснували медаль «За оборону шахти Бутівка», якою на сьогодні нагороджено понад сто українських бійців.
Засновники нагороди днями побували безпосередньо у районі шахти Бутівка, щоб вручити відзнаку та поспілкуватися з воїнами безпосередньо на місці. Разом із Вячеславом Харченком і Павлом Федакою вирушили військовий капелан отець Димитрій Присяжний, Чопський міський голова Валерій Самардак, а також відряджений у розпорядження однієї з бойових бригад на лінії розмежування, слухач генеральського факультету Національного університету оборони, учасник бойових дій, підполковник Микола Журавльов.
Отець Димитрій Присяжний привіз із собою ікону Козацької Покрови, яка перед цим побувала на найвищій точці України горі Говерла. Під час здійснюваних отцем Димитрієм молебнів переставали вибухати снаряди, в обидва боки від позицій на шахті чулися лише поодинокі постріли, що капелан вважає заслугою чудодійної ікони.
Нагороди, які вручали Микола Журавльов і Вячеслав Харченко, вишикувавшись у святковому строю, отримували 50 військовослужбовців. Ветеран у своїй промові зазначив, що ці солдати теж заслуговують називатися кіборгами – тими, які воювали за Донецький аеропорт. При цьому Вячеслав наголосив, що ветеранська спільнота України завжди готова прийти на допомогу діючій армії.
Гості з найзахідніших рубежів України приготували її оборонцям на Сході цінні подарунки та грамоти від Чопської міської ради, які вручав міський голова Валерій Самардак. Воїни у відповідь запевнили: і надалі захищатимуть рідну землю від ворога, чого б це їм не вартувало. Зустрічі з воїнами Збройних Сил України зміцнили їх патріотичний дух, додавали впевненості, що роблять благородну справу, захищаючи рідну землю від ворога.