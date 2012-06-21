З XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що в липні 2017-го, проходив в угорському Дьорі, наші спортсмени повернулися з вісьмома нагородами, з яких 3 — найвищого ґатунку, 4 — срібні й 1 — бронзова. За ці здобутки протягом року, починаючи з 1 вересня 2017-го, медалісти та їхні наставники отримуватимуть стипендії Національного олімпійського комітету.
«Украй важливо на цьому етапі підтримати перспективну молодь, на яку ми розраховуємо і сподіваємося побачити через певний час на олімпійському п’єдесталі», — президент НОК Сергій Бубка.
Така ініціатива Національного олімпійського комітету діє з 2010 року. НОК виплачує стипендії всім чемпіонам і призерам ЄЮОФ та Юнацьких Олімпійських ігор, а також їхнім тренерам.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»