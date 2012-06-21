Україна переходитиме на літній час цієї неділі, 26 березня.
«26 березня 2017 року о третій годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед», — йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку і торгівлі.
У цей період люди часто скаржаться на погіршення самопочуття і загострення хронічних недугів.
«Перехід на літній час найбільше впливає на людей похилого віку і тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою. На дітей він особливо не вплине», — запевняє сімейний лікар Павло Смалько у матеріалі LIGA.net.
Лікар радить у ці дні відмовитися від постійного використання планшетів, перегляду телевізора і більше бути на свіжому повітрі.
«Звичайно, за гарної погоди краще збільшити кількість прогулянок, а не сидіти за комп’ютером, зменшити дози міцної кави, чаю», — додає пан Смалько.
Що стосується харчування, то ввечері бажано не споживати важку жирну їжу.