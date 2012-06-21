25 липня Міністерство охорони здоров’я України підписало наказ, який від 1 січня 2018 року зобов’язує заклади охорони здоров'я звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб.
Про це йдеться на сайті Міністерство охорони здоров’я.
Дослідження проведені Інститутом аналітики та адвокації показують, що пацієнти готові сплачувати за медичну допомогу, але за умови що вони бачать, куди та за що вони платять, як ці кошти витрачаються, та головне — як це вплине на їх лікування.
Саме тому сьогодні потрібно створити умови, за яких фонд та лікарня будуть прозоро та публічно звітуватись про обсяги надходжень і використання благодійних пожертв. Ніхто не довіряє і не буде довіряти фонду, якщо він не буде працювати прозоро та підзвітно.
На сьогодні, майже у кожному закладі охорони здоров'я працює благодійний фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили до нього внески. Обсяги благодійних пожертв – сотні мільйонів гривень, однак до цього часу звітність цих фондів про зібрані кошти часто була недоступною чи непрозорою.
Сподіваємося, що медична реформа взагалі виключить необхідність пошуку додаткових коштів лікарнями та існування фондів. Втім, вже зараз ми врегулювали діяльність благодійних організацій при закладах охорони здоров’я.
Які ж переваги цього Наказу?
1. Створює механізм для моніторингу коштів, які жертвують на благодійні фонди лікарень.
2. Зменшує можливість використання схем, що існували до цього і містили корупційні ризики.
3. Підвищує довіру пацієнтів до явища благодійності у лікувальних закладах.
4. Надходження і використання благодійних пожертв тепер прозоре та підзвітне.
5. Завдяки наказу можна буде реально оцінити дієвість фінансової та матеріальної допомоги благодійних фондів, про яку постійно говорять керівники закладів охорони здоров'я.
Це важливий крок для запровадження відкритої та чесної звітності благодійних фондів при закладах охорони здоров'я і чудовий приклад взаємодії з небайдужою громадськістю.