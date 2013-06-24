Медичні працівники з усіх областей України продовжують прибувати на Херсонщину й Миколаївщину для підсилення кадрової спроможності лікарень цих регіонів. Навантаження на медичні заклади зросло внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Відрядження почалися з 20 червня, і вже 111 медиків долучилися до роботи в Херсонській області та 30 — у Миколаївській. Кожна команда працює від двох тижнів до місяця. Лікарі допомагатимуть колегам від трьох до шести місяців.

Загалом понад 900 фахівців погодилися підсилити лікарні постраждалих регіонів. Найбільше медиків-добровольців — із Черкаської, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та міста Києва. До роботи залучають, зокрема, таких фахівців: лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта, лікаря-травматолога дитячого, лікаря-офтальмолога, лікаря-невропатолога, лікаря-фтизіатра, лікаря-хірурга щелепно-лицевого, лікаря-нейрохірурга, лікаря-гематолога, лікаря-рентгенолога, лікаря-онколога, лікаря-гінеколога-онколога, лікаря з променевої терапії, лікаря невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичних сестер та інших.