Вчені вважають, що пробіотики, що містяться в натуральному молочному продукті, сприяють збереженню балансу мікроорганізмів у шлунку і кишківнику і знижують кількість речовин, що викликають рак.
Американські та китайські вчені підвели підсумок багаторічного масштабного дослідження, яке проходило з 1986 по 2012 рік. Експерти вивчили дієти 85 тисяч добровольців (30 тисяч чоловіків і 55 тисяч жінок) і виявили зв'язок між вживанням натурального йогурту і зниженням кількості аденом.
За 26 років експерименту доброякісні пухлини виявили у 5811 чоловіків і у 8116 жінок.
Аденома – це доброякісна пухлина, яка з часом може переродитися в злоякісну.
Дослідники помітили, що у чоловіків, які вживали як мінімум дві порції натурального йогурту на тиждень, ймовірність розвитку аденоми знижувалася на 26%.
У жіночому організмі такого зв'язку помічено не було. Однак представницям прекрасної статі можна взяти на озброєння цей засіб для профілактики раку кишківника, виявлене сінгапурськими вченими. Вони з'ясували, що йогурт на основі брокколі здатний ефективно попереджати і знищувати ракові клітини в кишківнику.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»