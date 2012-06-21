Група американських експертів з Центру контролю над захворюваннями в 1981 році внесла до реєстру невідоме досі захворювання, яке отримало назву СНІД.
І тільки зараз вчені назвали п'ять найбільш очевидних ознак хвороби в організмі.
Зазвичай СНІДу передує ВІЛ. Це вірус, який може заражати людину під час статевого акту, здійснення внутрішньовенних ін'єкцій (якщо шприц використовується повторно і не пройшов дезінфекцію) і від матері до дитини. Будь-яка людина має знати симптоми СНІДу та негайно звернутися до лікарів у разі їх виявлення.
Головні ознаки: тривала лихоманка (7 днів і більше), часта діарея і збільшення лімфатичних вузлів, кандидоз (нарости) в порожнині рота і помітна втрата ваги без вагомих підстав.
Фахівці нагадують, що заразитися СНІДом неможливо побутовим способом (загальний посуд, кімнати гігієни тощо), і від укусів комах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»