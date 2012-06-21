Вчені з університету Глазго застосували ефективніший спосіб, який здатний викликати загибель ракових клітин, йдеться в повідомленні Independent.
Новий метод знищення ракових клітин, який отримав назву Caspase Independent Cell Death (CICD), призвів до повного знищення пухлин під час експериментів. Більшість сучасних методів протиракової терапії (хіміотерапія, радіація та імунотерапія) знищують ракові клітини за допомогою процесу, який називається апоптозом. При апоптозі терапія часто не дозволяє вбити ракові клітини, що призводить до рецидиву захворювання і може мати небажані побічні наслідки, в тому числі новий розвиток раку.
На відміну від апоптозу, новий метод попереджає імунну систему через звільнення запалених білків. Потім імунна система може атакувати залишкові ракові клітини, які вижили після терапії.
У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Cell Biology, йдеться, що переваги нового способу знищення клітин можуть бути застосовні для широкого спектру типів раку.
Терапія здорових клітин організму, які потрапили під вплив раку, здатна впоратися з багатьма видами цієї хвороби, згідно з дослідженням британської некомерційної організації Cancer Research UK.