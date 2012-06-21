Новий туристичний маршрут зі спокусливою назвою «Медове коло» презентували на Рівненщині. Він бере початок у селі Олександрія і пролягає через 30 населених пунктів у п’яти районах області: Рівненському, Костопільському, Березнівському, Корецькому та Гощанському.
Маршрути, які об’єднає «Медове коло», будуть пішими, велосипедними, кінними та водними. Вони пов’язані з Погоринням — місциною навколо середньої частини Горині, яка бере початок із сусідньої Тернопільщини і вже на території Білорусі впадає у Прип’ять. Тут багато городищ, бо люди на цій території селилися кілька тисячоліть тому. Здавна це був і чи не єдиний транспортний шлях Поліссям. Ось таке у «Медового кола» історичне підґрунтя.
А назву новий маршрут отримав від старовинного промислу — бортництва, яке здавна розвивали в цих краях. Це найдавніша форма бджільництва, котра, до речі, збереглася на Рівненщині. Тут є бортники, які покажуть, у чому полягає їхня непроста робота: тож майбутні туристи завітають і до них. До речі, сучасна Рівненщина славиться не лише виробництвом меду, а й продуктів із нього — тому на маршруті на всіх охочих чекає й апітерапія (адже мед називають природним антибіотиком).
До розробки «Медового кола» запросили експертів та зацікавлені громадські організації. А з обласного бюджету виділили 200 тисяч гривень. Адже область всерйоз ставить на туризм як на потужне джерело її розвитку. Тунель кохання, Тараканівський форт, Дубенський та Острозький замки, Юзефінський дуб, древня Пересопниця, 106-кілометрова вузькоколійка, базальтові стовпи, Козацькі могили — це лише неповний перелік унікальних об’єктів, які дедалі більше приваблюють туристів.
— Попит на наш туристичний продукт щороку зростає також і з боку іноземних туристів: туроператори питають про можливість організації турів для китайських, німецьких, турецьких груп, — каже заступник начальника управління культури та туризму Рівненської ОДА Ярослава Гаврилова. —А щодо «Медового кола» у нас амбітні плани — увійти з цим маршрутом у міжнародну мережу «Greenways».