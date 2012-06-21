Пацієнти мають право обирати лікарів та отримувати доступні і якісні медичні послуги незалежно від місця реєстрації. «З 1 квітня медичну реформу почали запроваджувати на місцях, і тепер головне завдання місцевої влади у всій країні — забезпечити людям змогу обрати лікаря», — наголосив під час селекторної наради, присвяченої впровадженню медичної реформи, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
На ранок 10 квітня підписано 304 тисячі декларацій, майже 265 тисяч громадян уже обрали лікаря: терапевта, педіатра та сімейного. «Сьогодні у системі вже є 1032 заклади в усій Україні. У кожній області є міста, де громадяни вже можуть підписати декларації», — цитує слова Павла Розенка служба віце-прем’єра.
Найбільше декларацій підписано в Закарпатській області, місті Києві, Донецькій, Чернівецькій та Полтавській областях. Найменше — в Херсонській, Черкаській, Рівненській, Сумській і Чернігівській.
Від керівництва профільного міністерства й глав облдержадміністрацій Павло Розенко вимагає забезпечити ефективне впровадження медичної реформи на всіх рівнях. Ідеться про жорстку реакцію на саботаж змін, на створення штучних перепон для налагодження системи. Сюди можна зарахувати й необізнаність лікарів із новими вимогами, що неприпустимо. Тож керівництву МОЗ і органам місцевої влади доручено провести масштабну роз’яснювальну роботу щодо впровадження медреформи у кожній області.
Громадян закликано повідомляти про проблеми, які виникають під час вибору лікаря чи підписання декларації, на урядову «гарячу лінію». «Особливо зараз, у перші місяці, нам дуже важливо налагодити ефективний зв’язок із громадянами, щоб система вчасно і в повному обсязі запрацювала. На урядовому рівні така система працює — на сьогодні є урядова «гаряча телефонна лінія». Номер 15-45 безкоштовний. Звертайтеся, якщо бачите протидію системи, проблеми у закладах охорони здоров’я», — наголосив Павло Розенко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»