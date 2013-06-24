Член ради Радбезу Росії Дмітрій Медвєдєв пригрозив Європі ціною у 2000 євро за тисячу кубів після того, як Німеччина ввела санкції проти «Північного потоку – 2».

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на його допис у Twitter.

«Вітаємо у новому світі, де європейці зовсім скоро платитимуть 2000 євро за тисячу кубометрів газу», – написав російський посадовець.

Росія останні пів року використовувала скорочення поставок газу Газпромом, який є монополістом на ринку Європи, аби Німеччина сертифікувала проєкт «Північний потік – 2».

Це призвело до рекордно високих цін на газ, які утримуються на ринку ще з минулого року. Максимальну позначку було встановлено на рівні у 2200 доларів за тисячу кубів.

Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз. Його запуск не лише означає мільярдні фінансові втрати для України, але й призведе до неможливості утримувати українську газотранспортну систему.

Нагадаєм,канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань «Л/ДНР».

Пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу «Північний потік-2». Про те, що у разі вторгнення російський газогін не запрацює, заявляли також у ЄС та США.

Першу нитку газогону заповнили технічним газом у жовтні минулого року. У вересні російський газовий монополіст «Газпром» заявив про завершення будівництва трубопроводу.

Дотепер його сертифікація німецьким енергорегулятором була призупинена.